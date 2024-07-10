В Казахстане начнут разводить казахские спортивные породы лошадей

CentralAsia (KZ) - В Казахстане займутся воспроизводством казахских пород лошадей спортивного направления. Соответствующий закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
«Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений», — говорится в сообщении.
«Курсив» писал, что на развитие спортивного коневодства в Казахстане из республиканского бюджета выделили 701,2 млн тенге. Эти деньги планируют потратить на спасение двух исчезающих пород лошадей — костанайской и адайской, которые «доказали свою состоятельность» на соревнованиях и скачках.
Ранее депутат Айдарбек Ходжаназаров сообщил, что цель документа — стимулировать разведение спортивного коневодства в стране и вернуть «былую славу» казахским породам лошадей.