В Казахстане начнут разводить казахские спортивные породы лошадей

CentralAsia (KZ) - В Казахстане займутся воспроизводством казахских пород лошадей спортивного направления. Соответствующий закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений», — говорится в сообщении.

«Курсив» писал, что на развитие спортивного коневодства в Казахстане из республиканского бюджета выделили 701,2 млн тенге. Эти деньги планируют потратить на спасение двух исчезающих пород лошадей — костанайской и адайской, которые «доказали свою состоятельность» на соревнованиях и скачках.

Ранее депутат Айдарбек Ходжаназаров сообщил, что цель документа — стимулировать разведение спортивного коневодства в стране и вернуть «былую славу» казахским породам лошадей.

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