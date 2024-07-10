Премьер Словакии после покушения вернулся к работе

Роберт Фицо

CentralAsia (CA) - Словацкий премьер-министр Роберт Фицо 9 июля провел первое заседание правительства после покушения в середине мая, из-за которого долгое время восстанавливался.

Словацкий премьер выложил фото в сером костюме за столом в помещении, где заседает правительство страны.

«Уважаемые прогрессивные либеральные СМИ и оппозиция».

После заседания он не выходил к СМИ и не делал публичных заявлений.

Накануне премьера Словакии видели за пределами Братиславы, где он находился на домашнем лечении после покушения.

Это была его первая официальная поездка за пределы столицы после восстановления в связи с покушением на него 15 мая в городке Гандлова, что в 140 километрах от столицы.

Фицо впервые появился на публике после покушения в пятницу, когда выступил с речью по случаю национального праздника. Тогда он похвалил Виктора Орбана за визиты в Киев и Москву.

В конце июня в правительстве Словакии объявили, что Роберт Фицо, вероятно, в ближайшее время вернется к работе.