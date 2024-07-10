Почти 9 тыс. человек получили статус кандаса с начала года

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с начала этого года 8 758 человек получили статус кандаса, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения на запрос «Власти», с уточнением, что все они прибыли и находятся на территории страны.

Статус кандаса вступает в силу лишь в день прибытия заявителя в указанный в решении регион расселения. За период с 2017 по 2023 годы в северные и центральные регионы страны переселено 10,9 тыс. кандасов. Согласно анализу министерства, порядка 85% кандасов и переселенцев проживают в регионах расселения, 15% выбыли в другие регионы.

В министерстве также сообщили, что за шесть месяцев этого года отказано в присвоении статуса кандаса по 3 287 заявлениям. Основная причина отказа - предоставление неполного пакета документов. При этом, большинство заявителей при исправлении замечаний в дальнейшем получили статус кандаса.

Помимо прочего, в ведомстве отметили, что министерством внутренних дел не ведется отдельный учет выбывших из страны граждан, получивших статус кандаса.

В 2023 году в пилотном режиме стал действовать механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 9 569 заявления (656 семей) от этнических казахов.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 135,7 тысяч этнических казахов.

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