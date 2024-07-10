Дожди и похолодание прогнозируют в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На погоду в Казахстане в период 11–13 июля будет влиять южный циклон, сообщили синоптики РГП «Казгидромет».

Под влиянием циклона в ближайшие трое суток ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. При этом на северо-западе, юго-востоке и в центре страны прогнозируют сильные дожди.

Также во многих регионах ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха: днём на западе – до +25...+30°С, на северо-западе – до +20...+30°С.

На севере и востоке ожидается повышение дневной температуры до +28...+38°С, на остальной территории Казахстана изменений не ожидается.

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