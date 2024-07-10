экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дожди и похолодание прогнозируют в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  На погоду в Казахстане в период 11–13 июля будет влиять южный циклон, сообщили синоптики РГП «Казгидромет».

Под влиянием циклона в ближайшие трое суток ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. При этом на северо-западе, юго-востоке и в центре страны прогнозируют сильные дожди.

Также во многих регионах ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха: днём на западе – до +25...+30°С, на северо-западе – до +20...+30°С.

На севере и востоке ожидается повышение дневной температуры до +28...+38°С, на остальной территории Казахстана изменений не ожидается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com