В Китае мужчина пытался в брюках ввезти в страну более сотни редких змей. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 19:20, 10 июля 2024
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CentralAsia (CA) - В Китае сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался в брюках ввезти в страну более сотни редких змей, пишет РИА Новости.
Мужчина шел через зеленый коридор, а под одеждой у него в это время были шесть пакетов с пресмыкающимися.
Для чего мужчина пытался ввезти змей в Китай, не уточняется. Пассажир нарушил законы о биологической безопасности и ветеринарном контроле, ему грозит привлечение к ответственности.
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