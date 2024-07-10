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В Китае мужчина пытался в брюках ввезти в страну более сотни редких змей. Видео

CentralAsia (CA) -  В Китае сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался в брюках ввезти в страну более сотни редких змей, пишет РИА Новости.

Мужчина шел через зеленый коридор, а под одеждой у него в это время были шесть пакетов с пресмыкающимися.

Для чего мужчина пытался ввезти змей в Китай, не уточняется. Пассажир нарушил законы о биологической безопасности и ветеринарном контроле, ему грозит привлечение к ответственности.

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