В Китае мужчина пытался в брюках ввезти в страну более сотни редких змей. Видео

CentralAsia (CA) - В Китае сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался в брюках ввезти в страну более сотни редких змей, пишет РИА Новости.

Мужчина шел через зеленый коридор, а под одеждой у него в это время были шесть пакетов с пресмыкающимися.

Для чего мужчина пытался ввезти змей в Китай, не уточняется. Пассажир нарушил законы о биологической безопасности и ветеринарном контроле, ему грозит привлечение к ответственности.