Этнические монголы Китая и России приняли участие в фестивале национальных костюмов «Дээлтэй монгол». ФОТО

CentralAsia (MNG) - По случаю Дня национального костюма фестиваль «Дээлтэй монгол» прошел на главной площади Улан-Батора 9 июля 2024 года в рамках празднования Наадама, посвященного 2233-й годовщине образования первой государственности в Монголии, 818-й годовщине Великой Монгольской империи, 113-й годовщине Народной революции и 34-й годовщине Демократической революции.

В этот день жители и гости Улан-Батора смогли увидеть костюмы всех народов и народностей Монголии — халхов, бурят, казахов, дархадов, дариганга, ойратов, дэрбэтов, хойтов, хошутов, захчин, торгутов, баят, мянгатов, казахов и т.д, посетить ярмарку-выставку и примерить национальные костюмы, головные уборы и украшения.

Этнические монголы в КНР и РФ приняли участие в ежегодном фестивале национальных костюмов, который проходит на центральной площади монгольской столицы в преддверии самого большого государственного праздника страны Наадам.

В этом году помимо жителей столицы и 21 аймака страны на фестивале национальных костюмов «Дээлтэй монгол» свою этническую одежду представили более 200 иностранцев. В том числе гости из Внутренней Монголии КНР, а также из российских республик Бурятия, Калмыкия и Тыва.

Кроме того, в параде продемонстрировали особенности этнической одежды представители десятка неправительственных организаций, в том числе обществ людей с ограниченными возможностями.

источник: middleasiannews.com

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