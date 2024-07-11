Гастрономическая индустрия Монголии расширяется благодаря блюдам из говядины Yoshinoya и японскому рамену, — Nikkei Asia

CentralAsia (MNG) - Быстро растущая экономика привлекает сети ресторанов Японии по мере роста среднего класса

Ресторанные операторы из Японии расширяют свое присутствие в Монголии, где экспорт угля в Китай способствует экономическому росту и увеличивает потребительские расходы на питание вне дома.

«Мне стали нравиться мясные миски, поэтому я иногда ем их», —рассказала женщина, которая недавно обедала в японской сети ресторанов быстрого питания Yoshinoya со своим коллегой в столице Монголии.

Тарелка говядины с мисо-супом и закуской из огурцов стоит 17 000 тугриков (примерно 6,50 долларов США) — цена, которую один покупатель назвал «выгодной сделкой» для обеда в деловом районе столицы.

В закусочной было полно мужчин и женщин, работающих в правительственных учреждениях и крупных компаниях.

Yoshinoya Holdings открыла свое первое заведение в Монголии в 2022 году по франшизе, где подают блюда, приготовленные местными жителями, например, блюда из баранины. По мере роста популярности куриных боулов терияки, жареных куриных боулов карааге и других фаворитов в Японии сеть расширилась до трех заведений.

Takesan, оператор ресторана рамэн, базирующийся в японской префектуре Нагано, также управляет двумя франчайзинговыми ресторанами в Улан-Баторе. В ресторанах особое внимание уделяется кухне Нагано, где на столах хранятся смеси специй ситими от Яватая Исогоро, известного производителя специй в той же префектуре.

В число самых продаваемых блюд в Takesan входит острый рамэн мисо тонкоцу.

«Мы подаем те же вкусы, что и в Нагано», — с гордостью сказал один из сотрудников.

Сеть бизнес-отелей Toyoko Inn — еще один японский игрок, ставший популярным среди монголов благодаря услугам в японском стиле. Первая его локация открылась в столице в 2019 году.

Экономика Монголии развивается за счет увеличения экспорта угля в Китай. В 2023 году валовой внутренний продукт вырос на 7%, а в Улан-Баторе наблюдается строительный бум. Хотя ВВП на душу населения составляет всего около 5000 долларов, число потребителей среднего класса, которые могут позволить себе обедать вне дома, растет.

Японские предприятия имеют определенное присутствие в Монголии, в том числе оператор мобильной связи KDDI с 1990-х годов. Ведущий кредитор Khan Bank также находится под эгидой японской HS Holdings.

По данным Nikkei Asia, даже с учетом притока в потребительский сектор компании из Японии составляли всего 5% иностранных компаний с прямыми инвестициями в Монголию по состоянию на март 2023 года, что далеко от почти 5000 китайских компаний, которые составляли 54% в общей сложности и отставал от 16,% доли южнокорейских компаний.

Ключом к успеху японских компаний в Монголии является «найти надежного местного партнера» и «обладать особыми преимуществами, чтобы им не пришлось вступать в ценовую войну с китайскими и южнокорейскими конкурентами», — сказал японский представитель монгольской консалтинговой компании.

источник: middleasiannews.com

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