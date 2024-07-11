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Наследный принц и премьер-министр поздравил президента Монголии
// BNA

CentralAsia (MNG) -  Его Королевское Высочество принц Салман бен Хамад Аль Халифа, наследный принц и премьер-министр, направил телеграмму поздравления президенту Монголии Его Превосходительству Хурэлсуху Ухнаа по случаю Национального дня Наадам.

Сегодня, 11 июля 2024 года отмечается празднование Наадам, посвященного 2233-й годовщине образования первой государственности в Монголии, 818-й годовщине Великой Монгольской империи, 113-й годовщине Народной революции и 34-й годовщине Демократической революции.

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