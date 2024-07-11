В Монголии отметили День национального флага
CentralAsia (MNG) - Накануне монгольского национального фестиваля Наадам на центральной площади столицы Монголии в среду отметили День национального флага.
В военном параде приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих.
На торжественном мероприятии присутствовали президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, новоназначенный министр обороны Бямбацогт Сандаг, ветераны вооруженных сил страны и другие лица.
День национального флага отмечается в Монголии ежегодно с 2009 года.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения