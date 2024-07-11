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В Монголии отметили День национального флага

CentralAsia (MNG) -  Накануне монгольского национального фестиваля Наадам на центральной площади столицы Монголии в среду отметили День национального флага.

В военном параде приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих.

На торжественном мероприятии присутствовали президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, новоназначенный министр обороны Бямбацогт Сандаг, ветераны вооруженных сил страны и другие лица.

День национального флага отмечается в Монголии ежегодно с 2009 года.

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