Энтони Блинкен поздравил всех граждан Монголии с праздником Наадам
CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен поздравил всех граждан Монголии с праздником — Наадам, через сайт своего департмента US Department of State.
От имени Соединенных Штатов Америки я желаю народу Монголии радостного фестиваля Наадам в 2024 году.
Наадам — это возможность прославить богатую традиционную культуру и яркую историю Монголии. Будучи другими демократическими странами, Соединенные Штаты и Монголию связывают общие устремления и прочные связи между нашими народами. Рассчитываю на продолжение тесного партнерства и дружбы между нашими странами в наступающем году.
Счастливого Наадама! Сайхан Наадаарай!
источник: middleasiannews.com
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