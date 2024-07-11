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Энтони Блинкен поздравил всех граждан Монголии с праздником Наадам

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен поздравил всех граждан Монголии с праздником — Наадам, через сайт своего департмента US Department of State.

От имени Соединенных Штатов Америки я желаю народу Монголии радостного фестиваля Наадам в 2024 году.

Наадам — это возможность прославить богатую традиционную культуру и яркую историю Монголии. Будучи другими демократическими странами, Соединенные Штаты и Монголию связывают общие устремления и прочные связи между нашими народами. Рассчитываю на продолжение тесного партнерства и дружбы между нашими странами в наступающем году.

Счастливого Наадама! Сайхан Наадаарай!

источник: middleasiannews.com

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