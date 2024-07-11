Польша увеличивает число солдат на границе с Беларусью с 6 тыс. до 17 тыс.

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CentralAsia (CA) - Власти Польши решили в рамках операции «Безопасное Подляшье» нарастить число военнослужащих у границы Беларусью с 6 тыс. до 17 тыс. человек, передает TVP info.

Эта операция начнется 1 августа. Солдаты сначала пройдут двухмесячную подготовку, а затем полгода будут служить на границе.

Из 17 тыс. военных 8 тыс. будут охранять границу, еще 9 тыс. останутся в резерве. В случае необходимости резервные войска будут у границы через 48 часов, заявил 10 июля замглавы Минобороны Польши Павел Бейда на пресс-конференции в Варшаве.

Операция «Безопасное Подляшье» проходит в рамках инициативы «Восточный щит» — оборонной программы Польши, которая подразумевает укрепление границ с Беларусью и Россией. Под укреплением границы понимается наращивание погранвойск и дополнительное оборудование границы. Программу запустили в мае 2024 года. Власти оценивали ее в $2,6 млрд.

«В случае крайне черного сценария «Восточный щит» должен позволить нам отразить врага»,— сказал заместитель министра национальной обороны Польши Цезары Томчик. Он подчеркнул, что «восточные границы Польши также являются границами ЕС и НАТО», поэтому республика ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком о финансировании части проекта.