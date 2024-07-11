В Узбекистане мужчину, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество

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CentralAsia (UZ) - Суд в Ахангаране признал воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер» гражданина Узбекистана виновным в наемничестве и назначил ему 2,5 года исправительных работ с удержанием 20% месячной зарплаты в доход государства.

Приговор был вынесен еще в мае текущего года, сообщает Repost.uz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

По материалам уголовного дела, в конце 2019 года 26-летний узбекистанец отправился работать в Россию. Через некоторое время его привлекли к уголовной ответственности за торговлю наркотиками в Москве.

В сентябре 2021-го российский суд приговорил иностранца к семи годам колонии. Но спустя чуть более одного года получившего срок по статье о незаконном изготовлении и сбыте наркотических веществ узбекистанца завербовала в свои ряды ЧВК «Вагнер».

Так мигрант оказался в Украине, где принимал участие в боевых действиях. Верховный суд Узбекистана не уточняет, где именно дислоцировалось подразделение осужденного. Но известно, что за шесть месяцев участия в военных действиях наемник заработал 950 тысяч рублей ($10800), был награжден медалью «За отвагу», также его освободили от отбывания оставшейся части наказания.

В августе прошлого года узбекистанец вернулся на родину, позже его задержали и предъявили обвинение в наемничестве. Данная статья (статья 154) Уголовного кодекса республики предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет. Но ахангаранский суд назначил обвиняемому более мягкое наказание.