Страны НАТО выделят Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году

CentralAsia (CA) - Страны-участницы НАТО выделят в 2025 году не менее 40 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине. Об этом говорится в декларации саммита Североатлантического альянса, проходящего в Вашингтоне.

В документе подтверждается «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, включающей в себя членство в НАТО». Участники альянса отмечают, что направят Киеву приглашение о присоединении, «когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены».

Помимо этого, принято решение создать Службу помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU), которая будет заниматься координацией поставок военной техники и подготовкой личного состава.

Россия в декларации саммита НАТО называется «самой значительной и прямой угрозой безопасности», которая сохранится в долгосрочной перспективе. «Полномасштабное вторжение России в Украину разрушило мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвало глобальную безопасность», — отмечается в документе. Также члены альянса выражают обеспокоенность углубляющимся стратегическим партнерством России и Китая и попыткам этих стран «изменить международный порядок».

Также в документе говорится, что страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозы для России, а также готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы снизить риск и предотвратить эскалацию.

Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне было объявлено, что правительства Нидерландов и Дании при поддержке США начали «процесс передачи» Украине американских истребителей F-16. Ожидается, что Киев начнет использовать эти самолеты до конца лета 2024 года.

Саммит НАТО (входят 32 страны) проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.