МИД РФ исключил участие России во втором саммите по Украине

МИД России

CentralAsia (CA) - Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не станет участвовать во втором международном саммите мира, который готовит Украина и ее союзники.

В ведомстве сочли риторику саммита ультимативной и тупиковой, поскольку она игнорирует альтернативные предложения по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие»,— заявил Галузин «РИА Новости». По его словам, Россия «не приемлет ультиматумов», предлагаемых в формуле украинского президента Владимира Зеленского.

Конкретное место проведения саммита пока не определено, однако география не имеет значения, подчеркнул дипломат, важнее содержание. «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что следующий саммит могут провести в Саудовской Аравии. Ранее такую возможность допускали власти Швейцарии.

Накануне источники Bloomberg рассказали, что украинские власти хотят организовать вторую мирную международную конференцию до ноября, когда в США пройдут президентские выборы, и пригласить на мероприятие Россию. На первый саммит, который прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, российскую делегацию не приглашали.

На конференции обсуждались некоторые пункты формулы мира Владимира Зеленского. Перед началом первого саммита президент РФ Владимир Путин предложил условия прекращения боевых действий и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО. Владимир Зеленский назвал предложение российского президента ультиматумом.