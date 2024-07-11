В США начался суд над актёром Алеком Болдуином. Его обвиняют в непредумышленном убийстве

CentralAsia (CA) - В Санта-Фе начался судебный процесс с участием коллегии присяжных над актёром Алеком Болдуином. Его обвиняют в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма Rust осенью 2021 года, сообщает «Би-би-си».

42-летняя уроженка Украины погибла во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера. По сюжету фильма им пользовался Болдуин. Оружие оказалось заряженным боевыми патронами вместо холостых.

Болдуин не признаёт себя виновным и утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера перед выстрелом, а только взвёл курок. Обвинители же утверждают, что актёр грубо пренебрегал техникой безопасности на съёмочной площадке фильма с небольшим бюджетом и неопытным актёрским составом.

Адвокат Болдуина Алекс Спиро заявил, что члены съёмочной группы, отвечающие за безопасность, не справились со своей работой. Отметим, что пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид ещё в начале года была признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

Ключевым вопросом в ходе судебного разбирательства станет утверждение Болдуина о том, что он не нажимал на спусковой крючок, когда револьвер в его руках выстрелил. На процессе, как ожидается, выступят несколько свидетелей. Также присяжным покажут аудио- и видеозаписи со съёмочной площадки, сделанные в том числе в день убийства Галины Хатчинс.

В случае признания виновным Болдуину грозит до 18 месяцев тюремного заключения.