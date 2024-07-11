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Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь пяти беспилотников, один из дронов летел на Москву

CentralAsia (CA) -  Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Два дрона уничтожены над Брянской областью, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник, летевший на столицу, сбит в подмосковном Ступино. По его словам, на месте падения обломков разрушения и пострадавших нет.

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