Какие виды спортивных соревнований будут на Всемирных играх кочевников в Астане?

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Астане 8-13 сентября пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

В рамках Игр пройдут соревнования по 21 виду спорта:

Асық ату

Ордо

Арқан тартыс

Бәйге

Көкпар

Аударыспақ

Теңге ілу

Қазақ күресі

Ашыртмалы аба гюреши

Кореш (татарская борьба на поясах)

Кокборуу

Алыш

Мас-рестлинг

Powerful nomad (состязание силачей)

Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол)

Мангала

Овари

Жамбы ату

Традиционная стрельба из лука

Құсбегілік

Кураш (узбекская борьба)

На Играх будет разыграно 97 комплектов медалей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения