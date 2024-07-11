Какие виды спортивных соревнований будут на Всемирных играх кочевников в Астане?
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В Астане 8-13 сентября пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира.
Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.
В рамках Игр пройдут соревнования по 21 виду спорта:
- Асық ату
- Ордо
- Арқан тартыс
- Бәйге
- Көкпар
- Аударыспақ
- Теңге ілу
- Қазақ күресі
- Ашыртмалы аба гюреши
- Кореш (татарская борьба на поясах)
- Кокборуу
- Алыш
- Мас-рестлинг
- Powerful nomad (состязание силачей)
- Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол)
- Мангала
- Овари
- Жамбы ату
- Традиционная стрельба из лука
- Құсбегілік
- Кураш (узбекская борьба)
На Играх будет разыграно 97 комплектов медалей.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения