экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Какие виды спортивных соревнований будут на Всемирных играх кочевников в Астане?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Астане 8-13 сентября пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

В рамках Игр пройдут соревнования по 21 виду спорта:

  • Асық ату
  • Ордо
  • Арқан тартыс
  • Бәйге
  • Көкпар
  • Аударыспақ
  • Теңге ілу
  • Қазақ күресі
  • Ашыртмалы аба гюреши
  • Кореш (татарская борьба на поясах)
  • Кокборуу
  • Алыш
  • Мас-рестлинг
  • Powerful nomad (состязание силачей)
  • Тоғыз құмалақ (тогуз коргоол)
  • Мангала
  • Овари
  • Жамбы ату
  • Традиционная стрельба из лука
  • Құсбегілік
  • Кураш (узбекская борьба)

На Играх будет разыграно 97 комплектов медалей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com