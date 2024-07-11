Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана, - РБК

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CentralAsia (KZ) - Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане предупредил клиентов о необходимости до 1 августа предоставить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания. Речь идет о финансовых инструментах с российским ISIN — международным идентификационным буквенно-числовым кодом ценной бумаги с префиксом RU.

О предупреждении сообщил РБК со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов. В рассылке клиентам брокер написал, что получил от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Казахстана письмо, в котором подчеркивалась необходимость завершить сделки с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца.

Из письма следует, что уведомление касается сделок, «которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенных в список блокирующих санкций США».

По словам опрошенного РБК юриста BGP Litigation Никиты Ершова, сроки, обозначенные казахстанским депозитарием, связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), выданной после введения санкций в отношении Мосбиржи и ее структур, в том числе НРД. Он отметил, что условие об «обычных и необходимых для отчуждения» сделках является дословным переводом текста генеральной лицензии OFAC, выпущенной в отношении НРД. Как пояснил юрист, лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку.

12 июня Минфин США ввел санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра (НКЦ). После этого Мосбиржа приостановила торги гонконгскими и американскими долларами и евро (эти валюты доступны на внебиржевых торгах), а Банк России перешел к новым правилам расчета официального курса рубля к этим валютам.

13 июня OFAC выдало лицензию на сворачивание операций с НРД и НКЦ в течение месяца. Операции, связанные с энергетикой трансакции с НКЦ, OFAC разрешило проводить до 1 ноября.

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