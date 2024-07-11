В Таджикистане прогнозируются сходы селей и пыльная буря

CentralAsia (TJ) - В отдельных районах республиканского подчинения, Согдийской области и на западе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана сохраняется угроза схода селей. Вместе с тем, в юго-западных и центральных районах, некоторых районах республиканского подчинения и Душанбе будет пыльно. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики.

Сходы селей прогнозируются 11-12 июля, пыльная мгла до 14 июля. Из-за пыли атмосферный воздух будет загрязнен взвешенными веществами (пылью), частицами размером 10 мкр (Рm- 10) и 2,5 мкр (Рm-2,5).

В этой связи, Комитет по чрезвычайным ситуациям рекомендует населению особое внимание уделять больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и гипертонией.

Необходимо делать влажную уборку в помещении, а в случае необходимости носить медицинские маски.

Из-за угрозы селей КЧС настоятельно рекомендует быть осторожными при проведении сельскохозяйственных работ особенно в предгорных и горных районах страны, при сборе дров или лечебных растений, при выпасе скота на предгорных и горных пастбищах.

Между тем, по данным дежурной части КЧС, вечером 10 июля на территории города Исфара Согдийской области был зафиксирован сильный дождь и град. В результате сели сошли на территории джамоата Чоркух.

Вода подтопила сельскохозяйственные угодья, автодорожный мост махалли Говсувор и Чоркух. Также сильные осадки нанесли ущерб сельским джамоатам Сурх, Кулканд и Чилгази города Исфара. Жертв и разрушений нет. Для определения ущерба и организации работ по ликвидации последствий на месте работает городская комиссия по ЧС.

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