Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

CentralAsia (CA) - Во французском городе Руан загорелся Руанский собор. Об этом сообщает BFM TV.

Мэр города Николя Майер-Россиньоль уточнил, что горит шпиль здания. По его словам, причина возгорания неизвестна.

BFM TV пишет, что на шпиле собора велись строительные работы. На видео и фотографиях, публикуемых в соцсетях, можно заметить на шпиле строительные леса.

Посетителей из собора эвакуировали. На месте находятся 60 пожарных и около 30 пожарных машин.

Руанский собор — готический католический собор, главная достопримечательность города Руан. Высота собора составляет 151 метр. Он включен в список национального наследия Франции. Самая старая часть нынешнего собора — башня Сен-Ромен, которая была построена в 1145 году. Она полностью выгорела 1 июня 1944 года после бомбардировок, сам собор также сильно пострадал и был впоследствии восстановлен.