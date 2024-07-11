ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на православный храм в Адыгее, подозреваемый выходец из Центральной Азии

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CentralAsia (CA) - Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении нападения на православный храм в Адыгее. Ведомство заявило, что его готовил сторонник международных террористов, выходец из Центральной Азии.

ФСБ также сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о теракте (ст. 205 УК РФ),. По информации службы, мужчина готовил нападение на православный храм в Майкопе и убийство его священнослужителей и охранников. После этого он планировал поджечь здание.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый планировал снимать атаку на видео и позднее выложить кадры в интернет. После теракта он намеревался скрыться за рубежом.

«В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства»,— сообщила агентствам пресс-служба ФСБ.

Как утверждает ФСБ, мужчина при подготовке теракта проводил разведку местности и составил схему нападения. Он также купил необходимые компоненты, из которых создал несколько самодельных зажигательных устройств.