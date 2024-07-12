Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил поздравительное послание Президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Лидер Корейской Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын направил 11 июля поздравительное послание Его Превосходительству Ухнаа Хурэлсуху, Президенту Монголии, по случаю 103-й годовщины победы в Монгольской народной революции. .

«Поздравляю вас и ваш народ по случаю 103-й годовщины победы в Монгольской народной революции.

Убежденный, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами будут и дальше укрепляться и развиваться в общих интересах, пользуюсь случаем, чтобы пожелать вашему народу прогресса и процветания».

источник: middleasiannwes.com

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