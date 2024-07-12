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Премьер Кабинета министров КНДР поздравил премьера Монголии

CentralAsia (MNG) -  9 июля премьер-министр кабинета министров КНДР Ким Ток Хун направил поздравительное послание Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в связи с его повторным назначением на пост премьер-министра Монголии.

Выразив уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами и дальше будут развиваться в хороших отношениях, в послании ему пожелали больших успехов в работе на благо экономического развития страны и благополучия народа.

источник: middleasiannwes.com

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