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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монголии Ухнаагийну Хюрэлсуху по случаю национального праздника страны, сообщает MiddleAsianNews.

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Монголии.

Верю, что мы и дальше продолжим наши совместные усилия по развитию отношений между Азербайджаном и Монголией, расширению нашего сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем плане.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в начинаниях, а дружественному народу Монголии – дальнейшего благополучия и процветания», – говорится в письме.

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