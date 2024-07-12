Заместитель эмира Катара направил поздравление президенту Монголии

// gulf-times.com

CentralAsia (MNG) - Его Высочество заместитель эмира шейх Абдулла бен Хамад Аль Тани направил в четверг телеграмму поздравления Его Превосходительству Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа с годовщиной Дня независимости его страны.

С 11 июля 2024 года отмечается празднование Наадам, посвященного 2233-й годовщине образования первой государственности в Монголии, 818-й годовщине Великой Монгольской империи, 113-й годовщине Народной революции и 34-й годовщине Демократической революции.

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