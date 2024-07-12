Лукашенко направил Монголии поздравление с национальным праздником — Наадамом

CentralAsia (MNG) - Беларусь подтверждает готовность сотрудничать с Монголией во всех сферах взаимного интереса. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко его коллеге и дружественному монгольскому народу с национальным праздником — Наадамом, сообщает MiddleAsianNews.

Как отметил Президент Беларуси, во время посещения Монголии он смог лично прочувствовать дух этого состязания, демонстрирующего единство, силу и мужество народа, который трепетно чтит свои традиции и историю.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что в ближайшее время будет реализован ряд важных двусторонних проектов, о которых договорились во время встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций.

«Подтверждаю готовность Беларуси сотрудничать с вашей страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что в ближайшее время мы реализуем ряд важных двусторонних проектов, о которых мы договорились во время наших встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций», — говорится в поздравлении, которое публикует пресс-служба беларусского президента.

Президент пожелал коллеге богатырского здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту, а жителям Монголии – мира и процветания.

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