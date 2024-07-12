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Президент Монголии Хурэлсух открыл национальный фестиваль Наадам

CentralAsia (MNG) -  11 июня, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выступил с речью на официальной церемонии открытия национального фестиваля Наадам.

Он заявил, что в этом году монголы впервые избрали и сформировали Великий Государственный Хурал /парламент/ Монголии, состоящий из 126 депутатов. «Вы должны быть верны своей присяге и обязаны всегда отстаивать суверенитет, национальную безопасность и единство своей страны, и стремиться к развитию своей страны», — сказал Хурэлсух Ухнаа, обращаясь к новоизбранным депутатам парламента и новоназначенным членам правительства страны.

В 2024 году Монголия празднует 2233-летие образования монгольской государственности, 818-летие образования Великой Монгольской империи, 103-ю годовщину Монгольской народной революции и 34-ю годовщину Демократической революции

Фестиваль Наадам, входящий в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, является официальным праздником в Монголии. Он отмечается по всей Монголии каждый год 11-15 июля. Празднование включает в себя скачки, соревнования по национальной борьбе и стрельбу из лука.

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