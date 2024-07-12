Российские спецслужбы пытались убить главу крупнейшего оборонного концерна Германии, - CNN

Армин Паппергер

CentralAsia (CA) - Американская телекомпания CNN сообщает со ссылкой на свои источники, что спецслужбы США и Германии недавно раскрыли российский план убийства главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом пишет Би-Би-Си.

Об этом журналистам CNN рассказали пять неназванных западных и американских чиновников.

По сведениям собеседников телекомпании, российские власти вынашивали планы по убийству целого ряда руководителей западных оборонных компаний, но попытка покушения на Паппергера была раскрыта на самом продвинутом этапе.

Как пишет CNN, после того, как американские спецслужбы узнали о планируемой операции, они сообщили об этом своим германским коллегам. Те сумели защитить главу Rheinmetall и предотвратили покушение.

В публикации нет подробностей о том, каким именно образом планировали убить Паппергера и кто конкретно мог быть к этому причастен.

Rheinmetall — крупнейший производитель 155-миллиметровых снарядов, которые крайне нужны украинской армии, противостоящей российскому наступлению, напоминает CNN.

Немецкий оборонный концерн также в ближайшие недели намерен открыть в Украине завод по производству бронетехники — и это, по сведениям, одного из источников CNN, крайне заботит Россию.

CNN сообщает, что в последние месяцы западные спецслужбы предупреждали о масштабной российской диверсионной кампании в странах, поддерживающих Украину. В том числе, согласно публикации, нанятые Россией агенты планировали поджоги и нападения на западные военные базы; они также пытались дестабилизировать ситуацию в западных странах и повлиять на настроения в обществе.

При этом российские спецслужбы часто прибегали к услугам случайных людей, которые выполняли поручения кураторов за небольшое вознаграждение и не обязательно понимали конечные цели своих действий.

Как сказано в публикации, журналистам не удалось узнать, занимались ли планированием убийства Паппергера именно такие любители.

На этой неделе высокопоставленный представитель НАТО сообщил журналистам на условиях анонимности, что Россия настойчиво пытается проводить в Европе тайные операции: диверсии, поджоги, убийства.

Конечная цель этих операций, по мнению НАТО, состоит в том, чтобы подорвать в европейцах уверенность в необходимости помогать Украине.