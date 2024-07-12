В Актау состоялось открытие учений «Бiрлестiк-2024», в нем участвуют воинские контингенты 5 стран

CentralAsia (KZ) - На набережной «Амфитеатр» города Актау в Мангистауской области Казахстана 11 июля состоялось торжественное открытие международного оперативно-тактического командно-штабного учения «Бiрлестiк - 2024», в котором принимают участие военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщили в Минобороны КР, началом учения стало поднятие государственных флагов стран–участников учения и исполнения гимнов воинскими контингентами этих стран.

Накануне учения представители Министерства обороны Казахстана ознакомили глав делегаций воинских контингентов Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с порядком проведения учения, особенностями территории, довели уточнённый замысел учения, а также ознакомили с условиями конкурсов по ориентированию на местности «Багдар», армейской тактической стрельбы и с другими запланированными спортивными мероприятиями.

Вооруженные Силы Кыргызской Республики на учениях представляет оперативная группа Министерства обороны и военнослужащие войсковой части 52806, которая прибыла на учения на военно-транспортном самолете Сил воздушной обороны Министерства обороны Кыргызстана.

Учения пройдут в три этапа:

1 этап – «Оперативное развертывание войск (сил)».

2 этап – «Подготовка совместной операции».

3 этап – «Ведение совместной операции».

Учения пройдут 8-17 июля на учебном полигоне «Оймаша» Министерства обороны РК и мысе Токмак Мангистауской области Казахстана по теме «Подготовка и ведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта».

Одной из особенностей этого учения, как сообщает Минобороны, стало участие в них боевых кораблей Азербайджана и Казахстана, а также авиационной техники и БПЛА Узбекистана.

Завершился торжественный митинг-открытие прохождением национальных контингентов торжественным маршем под своими боевыми знаменами.

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