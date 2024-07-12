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Байден считает бессмысленным разрешать Украине удары вглубь России

CentralAsia (CA) -  Разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России нет смысла, считает президент США Джо Байден. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

«Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы в глубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы»,— считает Байден.

В конце мая Джо Байден разрешил Украине наносить удары западным оружием по России, но только в районе Харькова. При этом он признавал, что это решение может привести к эскалации конфликта, но счел такое развитие событий маловероятным. Президент РФ Владимир Путин заявил, что думает над ответными шагами.

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