Лидеры 24 стран на саммите НАТО подписали «Украинский договор»

CentralAsia (CA) - На полях саммита НАТО в Вашингтоне принят документ под названием «Украинский договор». Подписавшие его лидеры обязались реализовать пакет инициатив, текст опубликован на сайте Еврокомиссии.

Всего документ подписан президентами и премьерами 24 стран, включая Украину, а также лидерами Евросоюза. В числе прочего страны пообещали собраться на высоком уровне в случае «будущего нападения России» и обсудить поддержку Украины.

Документ подписали США, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и Украина, а также главы Евросовета, Еврокомиссии. В НАТО входит 32 страны. Япония является единственной страной в списке подписавшихся, которая не входит в альянс. Документ среди государств НАТО не подписали Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория. В самом письме есть расхождения по числу стран, которые его подписали: в первом абзаце перечислена 21 страна без учета Украины, во втором — говорится о 20 странах, в конце текста указаны 23 страны без учета Украины.

«Сегодня мы объявляем о заключении «Украинского договора» с целью координации и ускорения наших коллективных усилий по удовлетворению комплексных потребностей Украины в безопасности, как это изложено в совместной декларации (саммита НАТО), а также в соглашениях и договоренностях о безопасности, которые каждая из подписавших сторон заключила с Украиной»,— говорится в документе, который опубликован на сайте Еврокомиссии.

Подписавшиеся заявили, что будут поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу над российской агрессией». Стороны заявили о приверженности свободной, независимой, демократической и суверенной Украине, которая способна себя защитить. Кроме того, они отметили приверженность Украины реформам, связанным с укреплением демократии, верховенством закона, уважением прав человека и свободой СМИ, которые необходимы для евроатлантических устремлений.

Всего в договоре обозначены три обязательства подписавшихся. Первое — поддерживать Украину в области обороны и безопасности. Второе — активизировать усилия по строительству «будущих сил», которые смогут поддерживать потенциал обороны и сдерживания. Третье — «в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий оперативно и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения последующих шагов по поддержке Украины». Предполагается, что в случае «будущего нападения» Украине будет оказываться помощь в области безопасности, а против России будут вводиться ограничения.