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Глава МИД Монголии встретилась с гендиректором ФАО

CentralAsia (MNG) -  10 июля министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с гендиректором ФАО Цюй Дунъюй, находищимся в официальном визите в стране.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, включая устойчивое управление сельским хозяйством и реагирование на стихийные бедствия. Цюй Дунъюй также планирует посетить проекты ФАО в Монголии и принять участие в Национальном празднике Наадам.

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