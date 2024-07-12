Глава МИД Монголии встретилась с гендиректором ФАО
CentralAsia (MNG) - 10 июля министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с гендиректором ФАО Цюй Дунъюй, находищимся в официальном визите в стране.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, включая устойчивое управление сельским хозяйством и реагирование на стихийные бедствия. Цюй Дунъюй также планирует посетить проекты ФАО в Монголии и принять участие в Национальном празднике Наадам.
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