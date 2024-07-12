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США выделили Украине пакет помощи на $225 млн. Что в него вошло?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о дополнительном пакете помощи в размере $225 млн. В пакет входят батарея ЗРК Patriot, боеприпасы для РСЗО Himars, а также зенитные ракеты Stinger.

Согласно пресс-релизу на сайте Минобороны США, этот пакет помощи является 61-м по счету с августа 2021 года. Он включает в себя системы ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие:

  • одна батарея Patriot;
  • боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для РСЗО Himars;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
  • ракеты с оптическим слежением и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • запасные части для технического обслуживания и иное вспомогательное оборудование.

С начала боевых действий в Украине в феврале 2022 года США выделили Украине общей помощи на сумму $53,7 млрд. 10 июля Джо Байден на полях саммита НАТО объявил об обязательстве союзников выделить Украине помощь в размере €40 млрд в течение 2025 года.

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