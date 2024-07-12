Байден на саммите НАТО по ошибке назвал Зеленского Путиным. Видео

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вашингтоне по ошибке назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным».

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин»,— сказал Байден. Он быстро исправился: «Президент Путин? Он победит президента Путина... Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина».

Зеленский отреагировал словами «Я лучше».

«Ты чертовски лучше»,— ответил на это президент США.