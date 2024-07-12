Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести войска РФ с территории ЗАЭС. Как проголосовали страны Центральной Азии?

CentralAsia (KZ) - Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект подготовленной Украиной резолюции с требованием к России вывести войска с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Инициативу поддержали 99 из 192 стран, сообщается на сайте организации.

Против выступили девять — Беларусь, Бурунди, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия и Эритрея.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан оказались в числе 60 воздержавшихся. Туркменистан не участвовал в голосовании. Среди воздержавшихся также оказались Алжир, Армения, Вьетнам, Китай, Мексика, Монголия, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны. Принятые ГА резолюции носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.

Документ называется «Техническая и физическая безопасность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию», он включает 13 пунктов. В одном из них приводится требование, чтобы РФ «срочно вывела своих военнослужащих и другой несанкционированный персонал» с Запорожской АЭС. Уточняется, что российские войска должны отвести с территории Украины «в ее международно признанных границах».

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). 21 июня 2024-го украинские военные нанесли удар по подстанции «Радуга», из-за чего был поврежден трансформатор. 26 июня пост радиационного контроля станции в Великой Знаменке уничтожили при артиллерийском обстреле. 3 июля в результате атаки дронов на подстанцию пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения