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В шести областях Узбекистана возможны селе-паводковые явления

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет предупредил о возможных селе-паводковых явлениях в предгорных и горных районах Ташкентской области и пяти других регионов Узбекистана в связи с ожидаемыми дождями 13−16 июля.

Граждан проживающих в этих районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности. Возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.

Районы с селе-паводковой опасностью 15−16 июля

  • Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;
  • Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
  • Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
  • Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад;
  • Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский и Гузарский районы;
  • Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабатский районы.
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