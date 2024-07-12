В шести областях Узбекистана возможны селе-паводковые явления
- Узбекистан, общество
- 12:22, 12 июля 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет предупредил о возможных селе-паводковых явлениях в предгорных и горных районах Ташкентской области и пяти других регионов Узбекистана в связи с ожидаемыми дождями 13−16 июля.
Граждан проживающих в этих районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности. Возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.
Районы с селе-паводковой опасностью 15−16 июля
- Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;
- Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
- Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы;
- Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад;
- Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский и Гузарский районы;
- Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабатский районы.
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