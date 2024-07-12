Суд в Ираке приговорил вдову лидера ИГ аль-Багдади к смертной казни

Умм Худайфа

CentralAsia (CA) - Вдова Абу Бакра аль-Багдади, лидера джихадистской группировки «Исламское государство» Умм Худайфа приговорена к смертной казни судом в Ираке, сообщает «Би-би-си».

В материалах суда она фигурирует как Асма Мохаммед, но больше известна под именем Умм Худайфа.

Она была арестована в 2018 году в Турции. В феврале 2024-го ее экстрадировали в Ирак, где в отношении нее началось расследование по обвинению в преступлениях, связанных с терроризмом.

Уголовный суд Багдада признал ее виновной в пособничестве экстремистской организации и принудительном удержании в неволе езидских женщин.

Адвокат подсудимой пока никак не прокомментировал смертный приговор Умм Хадайфе, и не ясно, есть ли у защиты возможность подать апелляцию.

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В интервью, которое Умм Худайфа дала «Би-би-си», находясь в иракской тюрьме, она признала, что летом 2014 года ее муж привел к ним в дом девять езидских девочек и женщин, но, по ее словам, она не имела никакого влияния на поступки мужа.

Умм Худайфа была первой женой аль-Багдади в период, когда он руководил операциями ИГ на территории Ирака и соседней Сирии.

В 2019 году, через несколько месяцев после военного поражения группировки в регионе, силы США совершили рейд в укрытие аль-Багдади на северо-западе Сирии, где он скрывался вместе с некоторыми членами его семьи.

Лидер ИГ, загнанный в тупик одного из тоннелей, взорвал себя и двоих своих детей, приведя в действие пояс с взрывчаткой. Две из четырех жен аль-Багдади были убиты в перестрелке.

Умм Худайфы там не было, в этот момент она находилась на юге Турции, где жила под вымышленным именем. Вскоре ее задержали. В феврале этого года ее перевезли в Ирак и поместили под стражу.

Езиды - курдскоязычное этнорелигиозное меньшинство в Ираке, исповедуют езидизм, уходящий корнями в зороастризм.