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Дожди сохранятся в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) -  13-15 июля под влиянием южного циклона в Казахстане сохранятся кратковременные дожди, а в северо-восточных и восточных регионах прогнозируется преимущественно малооблачная погода без осадков.

По данным «Казгидромета», на юге, юго-востоке, в центре, на северо-западе, а 13 июля на западе республики временами ожидается сильный дождь. Также по республике прогнозируются грозы, град, шквал и усиление ветра.

На юге температура воздуха понизится днем до +20+35 °С.

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