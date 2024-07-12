В Таджикистане днем произошло землетрясение силой 3,5 балла
- Казахстан, происшествия
- 15:38, 12 июля 2024
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CentralAsia (KZ) - На территории Таджикистана 12 июля в 13:33 произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в 132 км к юго-западу от города Баткен.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.
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