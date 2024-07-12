ООН объявила 2025-2034 годы десятилетием по борьбе с песчаными и пыльными бурями

CentralAsia (CA) - Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2025-2034 годы «Десятилетием ООН по борьбе с песчаными и пыльными бурями». Об этом сообщает Independent.

Соответствующую резолюцию представил посол Уганды в ООН Годфри Квоба — от имени Группы 77, состоящей из 134 развивающихся стран и Китая. Он пояснил, что инициатива направлена ​​на «сдерживание и смягчение негативных последствий песчаных и пыльных бурь» посредством «международного и регионального сотрудничества».

Резолюция была принята в канун 12 июля — Международного дня борьбы с песчаными и пыльными бурями, который Генассамблея провозгласила в прошлом году и который сегодня отмечается впервые.

В ООН констатировали, что в последние десятилетия пыльные и песчаные бури стали серьезной глобальной проблемой из-за их значительного воздействия на окружающую среду, здоровье, сельское хозяйство, средства к существованию и социально-экономическое благополучие. Все чаще эти явления становятся «персонажами» новостей в СМИ стран Центральной Азии.

«Песчаные и пыльные бури являются важным элементом естественных биохимических циклов Земли, но также частично вызываются антропогенными факторами, включая изменение климата, неустойчивое землепользование и водопользование», — говорится на сайте Дня 12 июля.

Антропогенные факторы стали причиной по меньшей мере 25% глобальных выбросов пыли. В некоторых районах за один только ХХ век количество пыли в пустынях удвоилось.

«Воздействие этого явления трудно отслеживать, поскольку деятельность человека в одном регионе может вызвать песчаные и пыльные бури в другом. Однако подобно тому как песчаные и пыльные бури вызваны деятельностью человека, таким же образом эти бури можно уменьшить с помощью действий человека», — подчеркнули в Организации.

По данным Группы управления ООН по окружающей среде:

ежегодно в атмосферу попадает около 2 млрд тонн песка и пыли;

песчаные и пыльные бури в основном встречаются в сухих и пустынных регионах, но могут перемещаться на большие расстояния, оказывая воздействие на регионы, расположенные гораздо дальше.

песчаные и пыльные бури могут нарушить работу авиации и наземного транспорта, влияют на сельскохозяйственные процессы, способствуя опустыниванию.

Устойчивое управление водными и земельными ресурсами может снизить воздействие таких явлений. В рамках десятилетней инициативы продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН будет содействовать внедрению методов смягчения последствий в пострадавших странах, включая «устойчивое управление землепользованием, агролесоводство, лесозащитные полосы, программы облесения/лесовосстановления и восстановления земель».