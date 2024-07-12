«Ростелеком» сообщает о сбоях в работе YouTube в России. «Медуза» утверждает, что сервис замедляют

CentralAsia (CA) - Провайдер «Ростелеком» объявил, что в работе YouTube в России возможны сбои «из-за технических проблем в работе оборудования Google».

В сообщении, опубликованном на сайте оператора утром 12 июля, говорится, что технические проблемы возникли в работе CDN (сеть доставки контента) Google Global Cache. Этот сервис помогает увеличивать скорость загрузки видео у пользователей.

«Оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache). Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», - говорится в сообщении.

Источник в телекоммуникационной отрасли сообщил «Медузе», что Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube. По его словам, замедление начали тестировать на сетях «Ростелекома» и Tele2. Собеседник «Медузы» отметил, что у Роскомнадзора достаточно инструментов, чтобы замедлять работу сервисов, как это было, например, продемонстрировано на твиттере (сейчас соцсеть X), замедление которого началось в марте 2021 года. Версию «Ростелекома» о проблемах с оборудованием Google источник счел несостоятельной.

Согласно результатам опроса, проведенного в телеграм-канале «Медуза — LIVE» утром 12 июля, проблемы с воспроизведением видео в YouTube заметили 9% опрошенных. Еще 1% респондентов сказал, что не может посмотреть видео. При этом 57% сообщили, что все работает нормально.

Телеграм-канал Mash, близкий к российским властям, сообщил, что скорость загрузки и качество видео в YouTube ухудшится у всех операторов в России с 12 июля. Телеграм-канал выпустил сообщение об этом незадолго до заявления «Ростелекома».

«По нашей информации, официальная причина: некие технические проблемы на оборудовании компании Google в России», — написал Mash, отметив, что оборудование не обновлялось последние два с половиной года.

Роскомнадзор о замедлении YouTube в России не объявлял. Последний комментарий о видеохостинге регулятор выпустил 10 июля. По данным ведомства, с начала 2024 года YouTube заблокировал более 80 российских каналов. Тогда регулятор пригрозил компании Google штрафами.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил 28 июня, что вместе с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий обсудил «судьбу ютьюба» в России. В частности, он отметил, что Роскомнадзор, скорее всего, «сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру — замедление скорости доступа».

Российские пользователи заметили проблемы с доступом к YouTube 9 июля, сообщил директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев в своем телеграм-канале «ЗаТелеком».

После заявления «Ростелекома» 12 июля Климарев сообщил, что инфраструктура Google начала «сыпаться» из-за проблем в работе Google Global Cache. По его словам, «это не замедление» YouTube. В то же время собеседник «Медузы» в телекоммуникационной отрасли считает, что, «даже если бы у Google не было оборудования в России», без влияния Роскомнадзора не возникли бы такие проблемы с загрузкой видео в YouTube.