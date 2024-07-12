«Список Айки»: Организаторша эскорт-услуг в Алматы подала апелляцию

CentralAsia (KZ) - Организаторша сети элитных эскортниц Айка Мырзаметова, известная как «Love Айка», подала апелляционную жалобу, сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Ведомство напомнило, что процесс по этому делу проходит в закрытом режиме, без допуска СМИ. Сроки рассмотрения апелляционной жалобы пока неизвестны.

В конце мая Айке вынесли приговор в суде Алматы. Ее осудили за наркотики и сводничество, назначив наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Ее соучастник получил 3 года 8 месяцев лишения свободы.

Во время суда девушка вину признала частично, пособник - не признал.

В Казахстане в декабре прошлого года в сети распространился так называемый «Список Айки», в котором оказались имена многих казахстанских знаменитостей, бизнесменов, сотрудников крупных финансовых структур, а также госчиновников и силовиков. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев. Сообщается, что список был сформирован на основании телефонной книги жительницы Алматы, задержанной за организацию эскорт-услуг для состоятельных мужчин с участием девушек модельной внешности. В Главной транспортной прокуратуре подтвердили, что речь идет об Айке, которую называли «VIP-сутенершей» и «популярным блогером» Love Aika.

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