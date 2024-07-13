Турция хочет стать полноправным членом ШОС, - Эрдоган

- Азия и мир, политика
- 4:40, 13 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Турция намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.
Как пишут СМИ, предполагаемые сроки вступления в ШОС он не назвал.
«Целью Турции, которая сейчас имеет статус наблюдателя в ШОС, является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к «шанхайской пятерке»», - цитирует Эрдогана ТАСС.
Президент Турции принял участие в саммите ШОС, прошедшем в Астане 3–4 июля. На полях мероприятия он встретился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в Турцию. Реджеп Тайип Эрдоган после саммита заявил о намерении развивать отношения с Россией и КНР в рамках ШОС.
Члены ШОС:
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Кыргызстан
Пакистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан