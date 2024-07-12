Песков опроверг наличие планов по блокировке YouTube в России

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - У Кремля планов по ограничению доступа к YouTube в России нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне анонсированного замедления работы видеохостинга, передает РБК.

«Нет, планов таких не было. Но мы знаем с вами из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое, собственно, уже более двух лет как не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил он в ответ на вопрос о появлении замедлений YouTube.

По его словам, сам видеохостинг занял такую позицию в отношении рынка России.

«Компания сама избрала этот путь. Мы можем сожалеть только в этой связи. Но, конечно же, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия. В плане той ситуации, что возникла», — отметил он.

Ранее 12 июля провайдер «Ростелеком» предупредил о возможном ухудшении работы YouTube из-за проблем с оборудованием Googlе. «Медуза» сообщала, что сервис замедляют.