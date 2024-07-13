Население Земли достигнет пика в 10,3 млрд человек к 2080 году, потом начнет снижаться, - ООН

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CentralAsia (CA) - В ближайшие 60 лет население Земли продолжит расти, достигнув 10,3 млрд к середине 2080-х годов, сообщил Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

«Население мира, как ожидается, продолжит расти еще 50-60 лет и достигнет пика примерно в 10,3 миллиарда человек к середине 80-х годов по сравнению с 8,2 миллиарда в 2024 году. По прогнозам, после достижения пика оно начнет сокращаться, постепенно снижаясь до 10,2 миллиарда человек к концу столетия», - говорится в отчете организации.

Таким образом эксперты ООН пересмотрели свои предыдущие прогнозы, в которых говорилось, что вероятность достижения пика в XXI века составляет лишь 30%. Кроме того, в соответствии с нынешним прогнозом численность населения в 2100 году будет меньше на 6% — или 700 млн человек, чем это ожидалось в прошлых прогнозах. Авторы доклада поясняют, что изменения в прогнозе сделаны на основании анализа данных о снижении фертильности в некоторых крупнейших странах мира, в особенности в Китае.

Ожидается, что в 63 странах мира, где сейчас проживает около 28% всего мирового населения, пик роста уже пройден. В числе таких стран Россия, Китай, Германия и Япония. Таким образом в будущем численность населения в этих странах, скорее всего, будет только сокращаться. Сильнее всего — на 14% в ближайшие 30 лет — может сократиться численность населения в таких странах, как Албания, Босния и Герцеговина, Литва, Пуэрто-Рико и Молдавия.

В 48 странах, где сейчас проживает 10% мирового населения, численность людей в ближайшие годы будет расти и достигнет пика в период с 2025 по 2054 год. В эту группу входят такие страны, как Бразилия, Иран, Турция и Вьетнам. В 126 странах мира население будет расти и после 2054 года и достигнет пика лишь к 2100 году или позже. В число таких стран входят Индия, Индонезия, Пакистан и США.

Эксперты ООН отдельно подчеркивают, что иммиграция будет одним из факторов роста населения в 52 странах мира до 2054 года и в 62 странах до 2100 года. В числе стран, где численность жителей будет расти в том числе и за счет притока из других стран, эксперты называют Австралию, Канаду и США.