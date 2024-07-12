В России задержали граждан Таджикистана, удерживавших в квартире 16 детей

CentralAsia (CA) - В Уфе двое граждан Таджикистана «долгое время» незаконно удерживали 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет, сообщила пресс-служба Следственного комитета по республике Башкортостан, Россия.

В квартире к ним применяли «незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев», сообщили следователи.

Одному из подростков удалось сбежать и обратиться за помощью к людям в ближайшем магазине. Ночью 12 июля силовики освободили детей, задержав двух фигурантов дела. Часть детей также оказалась гражданами Таджикистана. Сейчас все освобожденные дети находятся в соцучреждении.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, родители детей находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Сейчас в их отношении проводится проверка.

Возбужденно уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию (ч. 2 ст. 127 ч. 2 ст. 117 ст. 156 УК РФ). Максимальное наказание только по статье об истязании предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Телеграм-канал Mash пишет, что речь идет об исламской религиозной школе — медресе, куда со всей России родители отправляли учиться сыновей. По его данным, детей возили по арендованным квартирам, чтобы соседи не жаловались на крики — внутри учеников подвергали физическим наказаниям и клеймили. Так, одному четырехлетнему мальчику выжгли лицо. Среди учеников также были двое детей мучителей, пишет Mash.