В МИД Таджикистана опровергли сообщения о китайской военной базе в республике

CentralAsia (TJ) - Китай не имеет военной базы на территории Таджикистана, этот вопрос не стоит в повестке дня двусторонних отношений, сообщили в МИД РТ.

«Касательно распространяемой некоторыми СМИ сообщений о якобы создании Китаем военной базы на территории Таджикистана, хотели бы заявить об их безосновательности. Данный вопрос не стоял и не стоит в повестке таджикско-китайских переговоров», - говорится в сообщении.

О строительстве Китаем секретной военной базы в Таджикистане, неподалеку от границы с Афганистаном, ранее сообщила газета The Telegraph.

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