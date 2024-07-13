Батсуурь стал победителем состязания на фестивале Наадам 2024 года

CentralAsia (MNG) - За титул чемпиона Наадам-2024 боролись БАТСУУРЬ Намсрайжав и ОРХОНБАЯР Баярсайхан. В итоге победителем стал Батсуурь.

Борец и уроженец аймака Увс БАТСУУРЬ Намсрайжав стал победителем борцовского турнира на монгольском национальном фестивале Наадам 2024 года.

36-летний Н. Батсуурь победил на турнире по национальной монгольской борьбе, в котором приняли участие в общей сложности 512 борцов из Улан-Батора и 21 аймака страны.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа присвоил победителю Батсуурь Намсрайжаву звание «Улсын дархан аварга» (примерно: абсолютный исполин).

Фестиваль Наадам, который включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, является официальным праздником в Монголии. Этот грандиозный праздник отмечается по всей стране ежегодно с 11 по 15 июля. В рамках празднования проводятся конные скачки, соревнования по национальной борьбе и стрельбе из лука.

источник: middleasiannews.com

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