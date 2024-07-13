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Соучастники убийства кандидата в президенты Эквадора получили 34 года тюрьмы
Предыстория: Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга

CentralAsia (CA) -  Суд по уголовным делам Эквадора приговорил к 34 годам и восьми месяцам заключения двух соучастников убийства кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщила генпрокуратура страны в своем аккаунте в X.

Первый фигурант Эдвин Ангуло, по версии следствия, отдал приказ убить господиина Вильявисенсио. Соучастница преступника Лаура Кастильо занималась организацией убийства. Еще троих пособников приговорили к 12 годам тюрьмы, передает телеканал Ecuavisa.

Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга 9 августа 2023 года. Ему трижды выстрелили в голову, мужчина умер на месте. На следующий день президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайного положения республиканского масштаба. В октябре в тюрьме были убиты семеро подозреваемых в убийстве политика.

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