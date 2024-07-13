В ОДКБ пообещали начислить членский взнос Армении после отказа платить

CentralAsia (CA) - Несмотря на отказ Армении от выплаты взноса в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году, стране начислят взнос за 2025 год, заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. В российском МИД говорили, что взнос Армении на 2024 год был установлен в размере 53,22 млн руб.

Как заявил Васильев, будет ли Армения платить взнос или нет — «это уже политическая воля руководства страны». «Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. Десять процентов от этой суммы будут начислены Армении»,— пояснил «РИА Новости» постпред РФ.

Он отметил, что бюджет организации «в установленной пропорции распределен между всеми государствами-членами». Предполагается, что 50% взносов выплачивает Россия, а оставшиеся 50% распределены между другими пятью странами—членами ОДКБ.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. После этого Ереван уведомил Москву о решении прекратить работу российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц. В марте Пашинян допустил выход из ОДКБ, если Ереван не устроит позиция партнеров по теме расположения суверенной территории республики.